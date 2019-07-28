Гитара с автографами The Doors была продана на аукционе в России

Гитара с автографами участников американской рок-группы The Doors была продана на аукционе в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что музыкальный инструмент ушел с молотка почти за 1 млн рублей. Стартовая цена лота составила 790 тыс. рублей.

Уточняется, что на гитаре также была подпись знаменитого гитариста группы Джима Моррисона.

Аукцион прошел на территории подмосковного Серпухова в рамках фестиваля Big Gun.

Среди других лотов были выставлены автографы участников популярных рок-групп, а также обложка группы Nirvana с автографом Кобейна. Однако она так и не была продана.