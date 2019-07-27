Цой впервые показала вырванный с мясом ноготь после госпитализации

Певица Анита Цой, госпитализированная на скорой с фестиваля «Жара», рассказала о травме и показала ее. Видео она опубликовала в инстаграме.

По словам Цой, она получила травму, когда шла после красной ковровой дорожки по лестнице и случайно зацепилась большим пальцем на ноге за конструкцию.

«Вы представляете, вырвала с мясом ноготь», — добавила Цой.

Она отметила, что было «море крови» и это было ужасно. Певица приложила видео, снятое почти сразу после получения травмы. На нем видна окровавленной нога артистки и то, как она кричит, когда ей обрабатывали палец.

«Ногтя там вообще нет», — сказал врач на фоне записи.

Заключая, Цой сказала, что «жить будет» и скоро поправится.

Ранее сообщалось, что Аниту Цой увезли на скорой с «Жары».