Цой впервые показала вырванный с мясом ноготь после госпитализации
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Певица Анита Цой, госпитализированная на скорой с фестиваля «Жара», рассказала о травме и показала ее. Видео она опубликовала в инстаграме.
По словам Цой, она получила травму, когда шла после красной ковровой дорожки по лестнице и случайно зацепилась большим пальцем на ноге за конструкцию.
«Вы представляете, вырвала с мясом ноготь», — добавила Цой.
Она отметила, что было «море крови» и это было ужасно. Певица приложила видео, снятое почти сразу после получения травмы. На нем видна окровавленной нога артистки и то, как она кричит, когда ей обрабатывали палец.
«Ногтя там вообще нет», — сказал врач на фоне записи.
Заключая, Цой сказала, что «жить будет» и скоро поправится.
Ранее сообщалось, что Аниту Цой увезли на скорой с «Жары».