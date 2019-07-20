Панин показал видео маленькой дочери с сигаретой

Российский актер Алексей Панин обнародовал видео, в котором его 11-летняя дочь Аня держит в руках сигарету. Ролик артист выложил в своем инстаграме.

Сообщается, что пользователи Сети уже раскритиковали Панина за видео.

Однако под данным видео нет комментариев. Они присутствуют в предыдущем посте, где артист дает прикурить своей дочери из сигареты в мундштуке. Причем артист сделал это в образе Николая II.

Подписчики не оценили креатив Панина и укорили актера. Судя по комментариям, они назвали изображение с курящим ребенком ужасным зрелищем и заявили о том, что артист развращает дочку.

Ранее Панин возмутился сексуальной необразованностью россиян.