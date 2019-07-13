Лобода внесла ясность в слухи об истерике из-за гримерки

Певица Светлана Лобода отреагировала на информацию о скандале из-за гримерки на фестивале в Санкт-Петербурге.

В своем инстаграме Лобода написала, что никаких происшествий на фестивале не было.

«Как говорил Булгаков: «Не читайте до обеда газет», — написала Лобода.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода закатила скандал из-за гримерной на музыкальном фестивале. Инцидент якобы произошел на фестивале «Белые ночи», который состоялся в Петербурге.