Украинский телеканал обстреляли из гранатомета

В Киеве двое неизвестных обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 июля.

Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

В итоге, территорию, находящуюся поблизости к месту преступления, оцепили.

На настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Ранее сообщалось, что украинскому телеканалу пригрозили ответственностью за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна.