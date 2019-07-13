Украинский телеканал обстреляли из гранатомета
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В Киеве двое неизвестных обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 июля.
Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал.
В итоге, территорию, находящуюся поблизости к месту преступления, оцепили.
На настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
Ранее сообщалось, что украинскому телеканалу пригрозили ответственностью за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна.