Лобода показала фото со свадьбы

Певица Светла Лобода поделилась в своем инстаграме свадебными фотографиями, которые были сделаны на важном торжестве ее сестры Ксении.

27-летняя родственница связала себя узами брака с украинским бизнесменом Артемом Аурсалади. Мероприятие прошло в Киеве.

На опубликованной фотографии Светлана стоит вместе с сестрой и мамой. Певица исполнила несколько композиций в рамках торжества вместе с восьмилетней дочерью Евой.

Отмечается, что Лободе даже удалось поймать букет невесты.

Ранее сообщалось, что Лобода намекнула на скорую свадьбу.