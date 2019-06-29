Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара. Об этом сообщает НТВ.

По его словам, он действительно отравился, выпив случайно средство для очистки труб.

Он отметил, что был в коме на протяжении 12 дней, без питания. Кроме того, уточнил Алибасов, он и сейчас практически ничего не ест.

Он добавил, что до отравления его вес был 104 кг, а сейчас — 82.

Помимо этого, заверил продюсер, у него до сих пор сохраняются провалы в памяти.

В конце он поведал о моменте своего отравления, заверив, что это никакая не рекламная акция и не пиар.

«Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!», — подчеркнул Алибасов.

Ранее сообщалось, что Алибасов призвал трансгендеров пополнить состав «На-На».