Ким Кардашьян обвинили в неуважении к японской культуре

Звезду реалити-шоу Ким Кардашьян обвинили в том, что она неуважительно относится к культуре Японии. Об этом пишет USA Today.

Как отмечается, девушка подверглась критике из-за того, что она назвала линию белья «Кимоно».

Кардашьян, презентую новую линию, сказала, что обдумывала эту идею около 15 лет.

Однако фанаты звезды разразились критикой в ее адрес, обвинив в неуважении.

«Вы намеренно берете японское слово особого культурного значения, отбрасываете его значение и присваиваете для своего бренда? Японцы будут в ярости», — написал один из пользователей в твиттере.

Ранее Ким Кардашьян поборолась за права заключенных в Белом доме.