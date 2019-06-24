Слепаков объяснил «тупым» шутку про зарплаты врачей

Российский комик Семен Слепаков ответил подписчикам, атаковавшим его аккаунт с негативными комментариями после шутки про врачей.

В своем инстаграме комик написал, что большинству подписчиков стоит научиться понимать юмор и распознавать сарказм.

Артист добавил, что люди, знакомые с его творчеством, прекрасно осведомлены о его мнении по вопросам социальной политики.

«Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится», — написал он.

Артист ранее опубликовал в своей соцсети фото в форме врача на фоне дорогого автомобиля. Подпись гласила «а говорят, у нас врачам мало платят», после чего на него обрушился шквал критики.