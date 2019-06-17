Алибасова спрятали в секретное место

Сын Бари Алибасова рассказал, куда спрятал отца после выписки из больницы, передает РЕН ТВ

«Я его сейчас спрятал в Подмосковье», – сообщил Алибасов-младший.

Также он рассказал «Говорит Москва», что Алибасова увезли в «секретное место».

«Отвезу его сейчас в секретное место, но не скажу, в какое, чтобы его не достали и не привезли. Потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурил», — рассказал Алибасов-младший.

Ранее стало известно о выписке Алибасова из больницы.