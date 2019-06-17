Врачи внесли ясность в сообщения об отправке Алибасова в Казахстан

Врачи рассказали, что продюсера Бари Алибасова не перевозили в Казахстан, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что состояние его все еще остается тяжелым.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший заяивл, что его планируют отправить его на реабилитацию в Казахстан.

Ка рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, АЛибасов все еще находится в реанимации.

«Состояние тяжелое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром - 36,8», — сообщили в больнице.

Ранее сын Алибасова рассказал, что полное обследование организма продюсера показало положительный результат, и в ближайшее время его либо переведут в обычную палату, либо заберут домой.