«Думала, что Трамп»: солист «Иванушек» напугал поклонников

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов разместил видео, которое вызвало у пользователей неоднозначную реакцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что исполнитель разместил в соцсети видео. Некоторые его подписчики посчитали, что певец сильно прибавил в весе.

«Думала, что Трамп», — говорится в одном из комментариев.

Другие пользователи согласились, что Григорьева-Апполонова сложно узнать, так как он стал «страшненьким», «стареет и дурнеет». Однако часть поклонников не согласилась с этом оценкой и в комментариях заметила, что певец не меняется.

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