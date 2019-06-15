Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске

Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.

«Он просто сбежал как трус, прихватив ребенка с документами», — сказала мать Жанны Ольга Владимировна.

Отмечается, что Шепелев увез ребенка в Болгарию.

Жанна Фриске умерла 4 года назад, 15 июня 2015 года.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в инстаграме о том, как он наказывает своего сына от покойной Жанны Фриске Платона.