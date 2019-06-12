Мадонна не может продать билеты на концерты

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Четыре года назад американская певица Мадонна распродала билеты на свои концерты в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, а в настоящее время пытается продать билеты в BAM Opera House в Бруклине. Об этом пишет PageSix.

Отмечается, что выступления певицы приурочены к выходу ее нового альбома Madame X. Тур должен начаться в Нью-Йорке 12 сентября, однако спустя месяц с начала продаж сотни билетов на предстоящие выступления исполнительницы не распроданы. И это, несмотря на то, что во время тура певица будет выступать в небольших залах, в которых не более нескольких тысяч мест.

По словам одного из источников, происходящее свидетельствует о «шокирующем» отсутствии интереса к Мадонне.

Ранее сообщалось, что рэпер-трансгендер стал главным героем нового клипа Мадонны.