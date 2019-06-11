Вышедший из комы Алибасов не помнит, кто он, заявил его сын
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что его очнувшийся после медикаментозного сна отец ничего не помнит, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что слова Бари Алибасова-младшего передал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По словам сына, в настоящее время отец проснулся, однако он ничего не помнит. В том числе, кто он такой и что происходит.
«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — добавил сын Алибасова.
Как отмечается, Алибасов проснулся, однако риски внутреннего кровотечения и летального исхода сохраняются.
Ранее сын Алибасова прояснил ситуацию с внутренним кровотечением у отца.
Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.