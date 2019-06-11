Вышедший из комы Алибасов не помнит, кто он, заявил его сын

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Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что его очнувшийся после медикаментозного сна отец ничего не помнит, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что слова Бари Алибасова-младшего передал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

По словам сына, в настоящее время отец проснулся, однако он ничего не помнит. В том числе, кто он такой и что происходит.

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — добавил сын Алибасова.

Как отмечается, Алибасов проснулся, однако риски внутреннего кровотечения и летального исхода сохраняются.

Ранее сын Алибасова прояснил ситуацию с внутренним кровотечением у отца.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.