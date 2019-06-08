Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде
В центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл. Об этом сообщает CTV News.
Как отмечается, певец известен в Канаде под псевдонимом Джахайан Джан.
Уточняется, что инцидент произошел на рынке Байуорд, где неизвестный два раза выстрелил в музыканта и скрылся.
Кэмпбелл был срочно доставлен в больницу, однако скончался от полученных ранений.
На настоящий момент правоохранительные органы разыскивают преступника.
Ранее сообщалось, что в Вирджинии произошла стрельба.