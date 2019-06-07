Алек Болдуин устал от пародирования Трампа

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Американский актер Алек Болдуин заявил, что больше не будет пародировать президента США Дональда Трампа на телешоу Saturday Night Live. Об этом сообщает MediaITE.

По его словам, он устал играть Трампа по субботам в прямом эфире и вместо этого хотел бы проводить время со своей семьей.

«Они должны найти кого-то, кто хочет это делать», — отметил Болдуин.

Он добавил, что ему очень приятен коллектив на шоу, но он принял решение покончит с пародирование американского лидера.

Актер также подчеркнул, что он никогда особо не чувствовал сильной заинтересованности в этой роли, хоть и получил за нее Эмми в 2017 году.

Ранее сообщалось, что актер высмеял Трампа из-за режима ЧП.