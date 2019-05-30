Сын Кадырова снялся в турецком сериале

RKadyrov_95/Telegram

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщает РИА «Новости».

Известный турецкий сериал рассказывает историю становления Османской империи и пользуется большой популярностью у мусульман.

Какую именно роль исполнил 11-летний Адам Кадыров - неизвестно.

В свою очередь дядя Адама Турпал-Али Ибрагимов похвалил племянника и заявил, что мальчик проявил в съемках свои лучшие способности.

Адам является третьим сыном Рамзана Кадырова. Известно, что старшая дочь Кадырова Айшат является директором дома моды Firdaws.