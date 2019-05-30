Роберт Де Ниро потребовал от Мюллера новых подробностей по «российскому делу»

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Американский актер Роберт Де Ниро в редакционной статье для The New York Times потребовал от бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера раскрыть больше подробностей о «российском деле».

Ранее сообщалось, что Мюллер подал в отставку после завершения «российского дела». Он также отказался давать по нему показания в конгрессе, подчеркнув, что все необходимые подробности содержатся в 400-страничном докладе.

В статье Де Ниро призвал Мюллера «выйти за рамки» немногословных публичных выступлений по «российскому делу» и раскрыть общественности новые детали. Он подчеркнул, что он и другие жители США «восхищаются» его «тихой, достойной» работой, которая была выполнена «без колебаний» и «утечек».

Однако, добавил актер, голоса в поддержку президента США Дональда Трампа и его окружения были такими «громкими», что Мюллеру следует представить новые факты по «российскому делу».

Ранее Де Ниро называл Трампа «полным неудачником».