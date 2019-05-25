Соловьев не стал пить пиво из-за диеты

Активист из Екатеринбурга Антон Дербенев, который обещал дать леща телеведущему Владимиру Соловьева, рассказал, как проходил их разговор, передает «Говорит Москва».

Дербенев рассказал, что встреча с Соловьевым прошла в ресторане на Садовом кольце.

Он также сообщил, что Соловьев не стал пить пиво.

«Я выпил кружку пива 0,33 и ел, по-моему, телятину. Он пил китайский чай, потому что у него какая-то 16-часовая диета», — сказал Дербенев.

Ранее Соловьев рассказал, что встреча прошла без драки.

Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.