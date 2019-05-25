Обещавший дать леща Соловьеву уралец раскрыл детали встречи

Активист из Екатеринбурга Антон Дербенев, который обещал дать леща телеведущему Владимиру Соловьева, раскрыл детали их разговора, передает «Говорит Москва».

Он также подтвердил, что «леща» Соловьеву не дал.

«Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальны», — заявил Дербенев.

По его словам, он добился цели встречи.

«Программа максимум у меня выполнена. Человек сказал, что все екатеринбуржцы не бесы. Мы договорились», — пояснил Дербенев.

Ранее Соловьев рассказал, что встреча прошла без драки.

Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.