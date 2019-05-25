Фадеев размышляет о «странностях» спецвыпуска «Голос. Дети» без дочки Алсу
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на спецвыпуск шоу «Голос.Дети». Об этом написал в своем инстаграме.
Он спросил у подписчиков, не показалось ли им «что-то странным».
«Что вы об этом думаете? Не показалось ли вам, что-то странным?» — спросил Фадеев.
После этого он пообещал раскрыть, что, по его мнению, было странного в выпуске.
Некоторые подписчики признались, что итог конкурса их удивил.
Ранее Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса».
О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.