Фадеев размышляет о «странностях» спецвыпуска «Голос. Дети» без дочки Алсу

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на спецвыпуск шоу «Голос.Дети». Об этом написал в своем инстаграме.

Он спросил у подписчиков, не показалось ли им «что-то странным».

«Что вы об этом думаете? Не показалось ли вам, что-то странным?» — спросил Фадеев.

После этого он пообещал раскрыть, что, по его мнению, было странного в выпуске.

Некоторые подписчики признались, что итог конкурса их удивил.

Ранее Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса».

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.