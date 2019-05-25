Соловьев встретится с обещавшим дать ему «леща» за бесов уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему «леща». Об этом сам Дербенев написал в фейсбуке.

До этого Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.

По словам активиста, беседа состоится 25 мая. Она пройдет в центре Москвы, уточнил Дербенев.

Он добавил, что получил приглашение лично от Соловьева и готов к диалогу.

Ранее сообщалось, что Соловьева вызвали на дуэль за бесов.