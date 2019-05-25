Муж Елизаветы Боярской пожаловался на зрителей

Российский актер Максим Матвеев, муж Елизаветы Боярской, пожаловался на поведение зрителей на спектакле «Дьявол» в Театре Олега Табакова в инстаграме и попросил у подписчиков совета.

По его словам, на спектакле 23 мая в начале второго акта во время произнесения монолога о сложном периоде в жизни своего героя он заметил, что мужчина во втором ряду в открытую снимает его на телефон.

«Во-первых, честно скажу, это сбивает... ты говоришь об очень интимных моментах, а тут... Во-вторых, сразу мысль — остановить действие и попросить не снимать», — написал Матвеев.

Он признался, что ему хотелось остановить действие, но остановила мысль о других зрителях, которые ни в чем не виноваты и пришли за впечатлениями.

Ранее сообщалось, что муж Елизаветы Боярской сыграет Шерлока Холмса.