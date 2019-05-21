Вакарчук схитрил, чтобы зарегистрировать партию

Министерство юстиции Украины перерегистрировало политсилу, созданную в 2015 году, в партию «Голос», лидером которой является лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом сообщила руководитель штаба партии Юлия Клименко в фейсбуке.

По ее словам, сами они могли не успеть зарегистрировать свою партию, но им помогли партнеры из малого и среднего бизнеса. Они позволили использовать партию, зарегистрированную в 2015 году, для участия на местных выборах.

«Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы», — заключила Клименко.

Ранее сообщалось, что Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.

По его словам, Рада превратилась в «токсичное болото», и его партия намерена «уничтожить старую политику».