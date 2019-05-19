«Вся зараза – в сектор Газа»: «Евровидение» предложили провести в Палестине

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Израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин заявил, что после демонстрации в эфире «Евровидения» флага Палестины в следующем году конкурс следует провести в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Публицист пояснил, что люди, которые вывешивают флажки Палестины, поддерживают ХАМАС и сектор Газа.

«Вся зараза – в сектор Газа. Пусть Мадонна и все ее сторонники едут в сектор Газа», — сказал Эскин.

По его словам, инцидент с флагом в целом вписывается в логику «Евровидения». Также Эскин отметил, что репутация конкурса после этого не пострадает, потому что он и так является «дном».

Ранее сообщалось, что флаг Палестины дважды попал в прямой эфир «Евровидения».