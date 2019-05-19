Представитель Нидерландов объяснил свою победу на «Евровидении»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выразил уверенность, что ему помогла победить в конкурсе искренность, передает ТАСС.

«Я думаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой», — сказал Лоуренс.

Он признался, что не знает причины, по которой зрители «Евровидения» голосовали за него.

Ранее Сергей Лазарев уточнил, что больше не поедет на «Евровидение», так как ценит умение вовремя остановиться.