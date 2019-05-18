Финал «Евровидения» начался в Израиле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12350431/RIAN_5857040.HR-pic905-895x505-64888.jpg">

В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса «Евровидение».

По словам ведущей Ольги Шелест, которая находится в Тель-Авиве, в настоящее время зал уже полностью заполнен.

В Тель-Авиве проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение 2019». Россию на шоу представляет певец Сергей Лазарев, ранее уже попадавший на пьедестал конкурса.

Лазарев исполнит песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Ранее сообщалось, что Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.