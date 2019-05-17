Умер Герман Воук

В США скончался обладатель Пулитцеровской премии писатель Герман Воук. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на литературного агента писателя.

Как отмечается, он умер во сне на 104-м году жизни в Калифорнии. Родился же писатель в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов из России.

Уточняется, что премию Воук получил за роман «Бунт на «Кейне», который рассказывает с тральщике «Кейн» во время войны, коротком бунте на нем и последовавшем за этим трибунале.

По этому роману сняли фильм, который получил семь номинаций на премию «Оскар».