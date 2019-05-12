Семья Алсу ответила на обвинения в требовании засекретить итоги «Голоса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/375/12325375/upload-2482048-pic905-895x505-26556.jpg">

Семья Абрамовых опровергла сообщения о том, что якобы отец Микеллы Абрамовой, которая победила в проекте «Голос. Дети», попросил засекретить результаты проверки телепроекта. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на слова директора Алсу — Сергея Фадеева.

До этого сообщалось, что отец дочери Алсу обратился с подобной просьбой к представителям голландской компании Talpa Media Holdings, которая является владельцем «Голоса».

Абрамовы, как сообщил Фадеев, заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, семья Абрамовых, уточнил директор Алсу, считает, что подобная информация была распространена с целью оказания психологического давления на их дочь, а также манипулирования общественным мнением.

Ранее хакер счел методику накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» устаревшей.