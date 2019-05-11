Умер Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Сарджент умер от естественных причин в городе Сиэтл.

Как отмечается, представители сценариста подтвердили эту информацию.

Элвин Сарджент родился в 12 апреля 1927 года в Филадельфии. Он наиболее известен благодаря фильмам «Обыкновенные люди» и «Джулия», за сценарий к которым он получил «Оскар». Сарджент также написал сценарий для фильмов «Человек-паук 2», «Человек-паук: Враг в отражении» и «Новый Человек-паук».