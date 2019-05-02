Адель прервала молчание после расставания с мужем

Британская певица Адель прервала молчание после объявления о расставании со своим мужем бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Супруги поженились в 2016 году после пяти лет отношений. У пары есть шестилетний сын Анджело.

После расставания Адель проявила чувство юмора и выложила в инстаграме коллаж. На одной фотографии певица рыдает, на другой — радостно улыбается.

«Когда ты обнаруживаешь себя в таких чувствах, то вспоминаешь, кто ты есть», — написала Адель.

Многие подписчики в комментариях поддержали позитивный настрой звезды.

Ранее сообщалось, что брак Адель закончился расставанием.