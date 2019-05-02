Billboard назвал лучших исполнителей года

Объявлены победители музыкальной премии Billboard Music Awards 2019, которая прошла в Лас-Вегасе. Полный список лауреатов был опубликован на сайте издания.

Как отмечается, в категории «лучший исполнитель» победителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм).

Лучшим новым исполнителем был признан рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс).

Также, в частности, награду за достижения в чарте получила Ариана Гранде. Лучшим артистом мужского пола стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм), женского — Ариана Гранде.

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.