Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

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Певица Алсу появилась на собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Это ее первый выход в свет после скандала вокруг ее дочери Микеллы Абрамовой, победившей на шоу «Голос. Дети».

Несмотря на поток хейтерских комментариев в соцсетях и подозрения в накрутке голосов за дочь, Алсу лучезарно улыбалась. Фотографию с ней опубликовала у себя в инстаграме певица Зара — вместе они позируют с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме. Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.

Ранее о скандале вокруг Микеллы Абрамовой высказалась писательница Лена Ленина.