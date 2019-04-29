Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на «Голосе»

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Ведущий «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев прокомментировал скандальную победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, возможное аннулирование результатов конкурса станет ударом по репутации для каждого, кто работал на этом проекте.

Он также добавил, что подобное может произойти, если выяснится, что был инициирован вброс голосов.

Нагиев подчеркнул, что борется за свою репутацию всю жизнь и работает только на честных проектах.

Ранее сообщалось, что Нагиев предложил аннулировать итоги «Голоса» после победы дочери Алсу.