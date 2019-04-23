В Литве потребовали запретить Лепсу посещать страну
В Литве потребовали запретить российскому певцу Григорию Лепсу посещать страну. Об этом рассказала представитель МИД Литвы по печати Раса Якилайтене, передает ТАСС.
По ее словам, соответствующее обращение уже направлено к главе МВД Эймутису Мисюнасу.
«Соответствующее обращение к главе МВД Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу», — добавила Якилайтене.
Отмечается, что одна из причин запрета въезда в страну — поддержка артистом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».
Ранее в Литве уже требовали запретить Лепсу посещать страну.