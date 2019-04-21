Элмо из «Улицы Сезам» помирил героев «Игры престолов»
Шоу «Улица Сезам» выпустило эпизод, в котором Элмо общается с героями «Игры престолов» Серсеей и Тирионом Ланнистерами. Об этом сообщает Deadline.
Когда герои «Игры престолов» ссорятся, Элмо пытается их помирить.
«Вы двое должны уважать друг друга», — говорит персонаж «Улицы Сезам».
Элмо добавил, что когда у него возникают проблемы со знакомыми, он не расстраивается, а слушает, что говорят друзья, и учится у них.
Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» раскрыл секрет жуткого взгляда.