На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд. Об этом сообщает портал TMZ.

Как отмечается, инцидент произошел в штате Калифорния 26 июля 2017 года. В тот день певец, выезжая медленно с парковки, задел корпусом своего пикапа журналиста-фотографа. Сразу после случившегося певец вышел из машины и оставался на месте ДТП до прибытия сотрудников полиции. Причем тогда фотограф не предъявил ему никаких обвинений.

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Однако сейчас фотограф заявляет, что из-за произошедшего он частично утратил трудоспособность. По этой причине он потребовал от певца компенсации.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер уходит со сцены.