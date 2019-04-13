Телеканал Коломойского покажет передачи с Зеленским в день тишины
Украинский телеканал «1+1», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в день тишины 20 апреля перед вторым туром выборов президента страны включил в свою программу телешоу с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует телепрограмма, опубликованная на сайте канала.
Согласно программе, 20 апреля в эфире «1+1» покажут юмористическое шоу «Вечерний квартал», а также художественный фильм «Я, ты, он, она» с Зеленским в главной роли.
Перед первым туром президентских выборов на Украине в день тишины 30 марта «1+1» также показывал проекты Зеленского в «день тишины». Впоследствии пресс-служба телеканала объяснила свои действия тем, что Зеленский в этих проектах выступает в качестве актера, а не кандидата в президенты Украины.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.