Жванецкий отменил концерт из-за тяжелой травмы

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации концертного зала «Янтарь-холл». «В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019. Ранее купленные билеты действительны на новую дату», — рассказали организаторы, пожелав Жванецкому выздоровления.

Народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие. В начале апреля он занял третье место среди самых любимых юмористов россиян, пропустив вперед только покойного Михаила Задорнова и Евгения Петросяна.