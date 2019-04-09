Порошенко уничтожает Зеленского, заявила мать шоумена

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Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма заявила, что действующий глава Украины Петр Порошенко уничтожает ее сына. Об этом она сообщила телеканалу «Громадське».

По ее словам, шоумен — порядочный человек, а на телеканалах его незаслуженно «поливают грязью».

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«Я считаю, это Порошенко выгодно. Так он же просто его уничтожает!», — отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что у украинского лидера должна быть какая-то культура.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от повторного теста на наркотики.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.