Соловьев объяснил изгнание оскорбившего евреев польского политолога из студии
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев. Об этом он рассказал «Царьграду».
Соловьев поделился, что выгнал Корейба, потому что тот показался ему «бесноватым».
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«Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел», — подчеркнул Соловьев.
Также телеведущий сказал, что не будет больше общаться с польским политологом.
«Для меня нет больше такого человека, просто не существует», — заключил Соловьев.
Ранее сообщалось, что Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога.