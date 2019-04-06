Создатели «Мира Дикого запада» покинули Warner Bros. TV ради Amazon
Создатели сериала HBO «Мир Дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой заключили сделку с Amazon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам источников, ради этого соглашения они прекратили сотрудничество с Warner Bros. TV. Речь идет о соглашении на четыре года, его стоимость может выражаться девятизначной цифрой. При этом за год они могут получить до $30 млн.
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Уточняется, что они продолжат работу над сериалом «Мир Дикого запада», третий сезон которого, вероятно, покажут в 2020 году.
По словам Нолан и Джой, которые являются не только коллегами, но и супругами, они «невероятно взволнованы» предстоящим сотрудничеством с Amazon.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии сгорел город, в котором снимали «Мир Дикого запада».