Власти Чикаго подадут в суд на скандальную звезду «Империи»

Власти Чикаго подадут в суд на звезду сериала «Империя» Джусси Смоллетта, который инсценировал нападение на себя. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, власти города обвиняют Смоллетта в том, что он не выплатил $130 тысяч в качестве компенсации за расходы на расследование его фальшивой жалобы.

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Как отмечается, в случае обращения в суд власти Чикаго могут увеличить требуемую сумму компенсации до $390 тысяч.

Ранее сообщалось, что мэр Чикаго заставит звезду «Империи» заплатить за судебные расходы.