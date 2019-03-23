«Меня подкосило»: Басков расплакался, вспомнив о Началовой

Российский певец Николай Басков расплакался у всех на глазах в прямом эфире телеканала «Россия», вспомнив о скончавшейся певице Юлии Началовой, на телеканале «Россия 1» в передаче Андрея Малахова.

Басков разрыдался, когда стал рассказывать о последних днях российской певицы и о ее жизни. Он подчеркнул, что новость о смерти певицы «подкосила его».

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«Юля не была пробивной, она была искренней... Она всегда зажигала любого, кто находился рядом с ней», — заявил Басков.

Певец со слезами на глазах говорил, что бывший возлюбленный артистки Александр Фролов планирует при помощи суда забрать себе часть московской четырехкомнатной квартиры Началовой, которую ей оставил после развода футболист Евгений Алдонин.

Также Басков добавил, что «в нашей стране ты некому не нужен больной, несчастный».

» У нас не умеют любить настоящий талант», — заключил Басков.

Ранее сообщалось, что Николай Басков выложил последнее видео с Началовой.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию передачи.