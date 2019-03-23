Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира. Об этом сообщает «ГоворитМосква».

Запашный пожаловался на Доренко за то, что тот назвал всех деятелей культуры «тупыми по жизни».

Реклама

«...стыдный Запашный пытается отвлечь внимание порядочных людей от оскорбительной для любого современного человека так называемой «дрессировки животных»», — заявил Доренко.

По его словам, деятельность Запашного в цирке заслуживает пристального внимания правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Доренко высмеял Михалкова из-за критики в свой адрес.