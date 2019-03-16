Началовой грозит ампутация ноги

Юлия Началова РИА Новости

Российской певице Юлии Началовой грозит ампутация ноги, сообщает Star Hit со ссылкой на источники.

До этого стало известно, что врачи прооперировали певицу, которая находится в тяжелом состоянии.

Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация, уточняет издание.

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«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — рассказал изданию врач.

Отмечается, что родители певицы и ее представители пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.

Ранее сообщалось, что врачи прооперировали Юлию Началову.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.