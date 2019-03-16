В штабе Зеленского рассказали, как власть отпугивает молодежь Украины от выборов

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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, к каким технологиям прибегают власти, чтобы снизить число молодежи, которая придет на выборы главы государства. Об этом пишет «Апостроф».

По его словам, при помощи интернета распространяется информация, что на выборах будут ловить тех, кто уклоняется от военной службы.

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«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала», — сказал Разумков.

Он добавил, что в штабе намерены противодействовать таким технологиям, а также надеются на помощь представителей СМИ, общественных организаций и силовых ведомств. Разумков подчеркнул, что подобные действия властей можно рассматривать как «фальсификацию выборов».

Ранее Тимошенко прокомментировала возможность своего премьерства после победы Зеленского.