Состояние госпитализированной Юлии Началовой ухудшилось
Представитель артистки Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что певица была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник.
Исаева, ранее заявлявшая о том, что Началова находится на плановом осмотре, рассказала, что состояние певицы ухудшилось. «Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезную форму, потому что при поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Исаевой.
Диагноз певицы Исаева не назвала. «Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются лечением», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.