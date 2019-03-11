Юлия Началова внесла ясность в слухи о госпитализации

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Российская певица Юлия Началова прокомментировала сообщения о собственной госпитализации в реанимацию.

В беседе с телеканалом «Звезда» Началова заявила, что находится за границей. «Я вообще в Риме. Успокойтесь, плиз», — написала она корреспонденту.

Ранее неназванный источник заявлял, что Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания — подагры. Представительница Началовой, в свою очередь, заявила, что певица проходит плановое обследование, а также испытывает недомогания в связи с тем, что очень натерла ногу из-за ношения каблуков.